Football: Comment passer de héros potentiel à coupable désigné

Si la plupart manquent leur cible, l’un d’eux atteint l’Italien derrière la tête. En sang, Cristiano Biraghi préfère applaudir ironiquement ces hooligans anglais plutôt que de se rouler au sol comme beaucoup d’autres footballeurs l’auraient probablement fait. Et une fois soigné, il poursuit son match avec un bandage élastique violet autour du crâne, en rêvant de se venger en remportant ce trophée européen avec un club qu’il a dans la peau depuis son plus jeune âge.

Un courage et une honnêteté très mal récompensés. Une demi-heure plus tard, peut-être encore un peu sous le choc, Biraghi commet une faute de main évitable qui offre à Benrahma un penalty qui place West Ham sur orbite. Dominatrice, la Fiorentina parvient pourtant à vite remettre les compteurs à zéro grâce à Bonaventura avant de passer plus près de la victoire que son adversaire. Jusqu’à ce que ce même Cristiano Biraghi ne coupe le hors-jeu et permette ainsi involontairement à Jarrod Bowen d’inscrire le but de la victoire pour West Ham.