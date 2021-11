Hockey sur glace - Comment passer pour une dinde

Se retrouver sur la glace de la Capital One Arena déguisés en dindes. Pas certain que cela reste le meilleur souvenir de leur carrière de hockeyeur.

Les Canadiens… se moquent

À défaut d’avoir gagné sur la glace, les Canadiens se sont bien moqués de ce moment, où les enfants ont eu leur heure de gloire. Même si on ne les reconnaissait pas vraiment. Sur le site québécois Balle Courbe, le chroniqueur s’est mis dans la tête d’un hockeyeur en herbe qui rêvait de croiser Alexander Ovechkin et de montrer à tous les fans des Capitals ce dont il était capable.

Toute la semaine, le petit fan qui avait gagné un concours avec son équipe de juniors, a rêvé de jouer le match de sa vie avec le maillot de la légende russe et d’inscrire un but dans la Capital One Arena, une patinoire énorme à ses yeux. Ils l’ont emmené dans un vestiaire proche de celui des professionnels… et puis ce fut le drame.