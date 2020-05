rÉduction de loyer

Comment payer moins de loyer pendant la crise?

Chômage partiel, perte de revenus: vous avez de la peine à payer votre loyer? L’Association suisse des locataires vous donne quelques conseils pour optimiser les négociations avec votre propriétaire en vue d’obtenir une réduction.

En raison de la crise du coronavirus, la situation financière de nombreux foyers est mise à rude épreuve. Les personnes qui se situaient déjà tout juste au-dessus du seuil de pauvreté avant la pandémie et qui subissent désormais des pertes de revenus dues au chômage partiel sont évidemment les plus touchées. Depuis la fin du mois d’avril, de plus en plus de personnes vulnérables font appel à Caritas, comme le rapporte l’organisme de secours. Nombreuses sont celles qui ne savent plus comment payer leurs factures et leur loyer.