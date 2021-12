Géant de l’immobilier ultra endetté : Comment Pékin prépare un «démantèlement contrôlé» d’Evergrande

L’Etat chinois prépare une délicate restructuration du géant de l'immobilier ultra endetté Evergrande, qui peine à rembourser ses créanciers.

Le groupe Evergrande, qui croule sous une ardoise d’environ 270 milliards de francs, se débat depuis plusieurs mois pour honorer ses paiements d’intérêts et ses livraisons d’appartements. Comment en est-il arrivé là? Depuis un durcissement réglementaire décrété l’an dernier par Pékin dans le secteur immobilier pour réduire le recours à l’emprunt et donc l’endettement, Evergrande se retrouve à court de liquidités pour maintenir ses activités à flot.

Pékin à la manœuvre

Prévenir de graves conséquences

Quel impact économique?

L’immobilier et la construction pèsent plus du quart du PIB de la Chine et servent de locomotive à bien d’autres secteurs, comme l’acier ou l’ameublement. Les déboires d’Evergrande entraînent une crise de confiance auprès d’acheteurs potentiels. Ces derniers mois, les ventes et les prix des biens immobiliers s’affichent en repli dans de nombreuses villes chinoises.