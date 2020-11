Relique de l ’ âge d ’ or des seventies, le denim patchwork est un vêtement fait de morceaux de tissus provenant d’une veste, d’un pantalon ou de n’importe quelle pièce en jean. On a récemment repéré ce microtrend sur le mannequin Elsa Hosk, les influenceuses mode Jeanette Madsen, Blanca Miro et Chiara Totire.

L ’ astuce pour que le jean patchwork s ’ intègre parfaitement à votre garde-robe est de le traiter comme un jean normal. Adoptez un style aux couleurs neutres et unies et laissez l a matière parler d ’ e lle -même. Si vous recherchez un look plus affirmé, essayez de porter une chemise e n patchwork ou, pour une touche plus bohème, portez - le sur une jupe mi-longue, avec des bottes en cuir couleur camel.