Football : Comment prendre deux cartons en 20 secondes, définition

En League Two, Lee Tomlin a été renvoyé aux vestiaires, samedi, juste avant la mi-temps. Il a écopé de deux avertissements coup sur coup.

La Premier League, Community Shield oblige , ne reprend que le week-end prochain mais les ligues inférieures ont déjà démarré la nouvelle saison. Et elle a débuté de manière plutôt idiote pour un certain Lee Tomlin.

Pour sa première rencontre avec son nouveau club de Doncaster, qui évolue en 4e division (League Two), le milieu de terrain de 33 ans n’avait plus une once de lucidité en lui, samedi, peu avant la mi-temps.