Hôpitaux suisses : Comment près de 300 décès pourraient être évités

Une récente étude démontre que des patients sont pris en charge par des médecins qui ne pratiquent pas des interventions de manière suffisamment routinières pour un résultat de traitement optimal.

La routine paie dans le cas des interventions chirurgicales. Les médecins expérimentés et leurs équipes obtiennent de meilleurs résultats de traitement, en particulier lors d’interventions complexes. Des études scientifiques le prouvent. Sur mandat du Groupe Mutuel, le Dr Daniel Zahnd a mené une étude scientifique sur le nombre minimal de fois qu’une intervention doit être pratiquée pour obtenir un résultat de qualité. Il a ainsi analysé le lien entre la pratique routinière des médecins et le risque de décès des patients dans 25 groupes de maladies. Pour dix interventions médicales, la recherche a conclu à une corrélation significative entre le nombre de cas et la mortalité des patients. L’auteur a ainsi pu déterminer le nombre minimal d’interventions médicales permettant d’escompter une qualité de traitement au moins moyenne à l’échelle nationale.

Le résultat fait froid dans le dos. L’étude conclut que le nombre minimal de cas déterminés permettraient d’éviter plus de 270 décès par an dans le cadre des dix interventions médicales analysées. L’ablation de la vessie est celle où l’on note la plus grande différence entre le nombre souhaitable et celui appliqué aujourd’hui dans les hôpitaux. Sur 43 hôpitaux, seuls trois atteignent le minimum de 26 opérations par an fixé par l’étude. En ce qui concerne les prothèses de hanche et de genou, les groupes de prestations de planification hospitalière (GPPH) exigent au moins 50 interventions par an. Les valeurs empiriques calculées par l’étude sont d’au moins 303 par an pour le remplacement de la hanche et de 225 pour celui du genou.