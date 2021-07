Tourisme «Swisstainable» - Comment préserver la beauté de la Suisse tout en voyageant?

Le recyclage et la réduction des déchets alimentaires figurent en tête de liste des priorités. Ce sondage, qui a été mené auprès de 29’000 personnes de 30 pays, ne s’est en revanche pas intéressé au mode de déplacement, à savoir l’avion.

«L’accent est mis sur l’écologie, le social et l’économie, soit les trois piliers du développement durable», explique Samuel Wille, de Suisse Tourisme. Outre la protection des milieux naturels, il s’agit également de consolider l’échange avec la population locale et de mettre en avant les produits régionaux.

Du petit budget au grand luxe

«Swisstainable» s’adresse à deux groupes distincts. D’une part aux prestataires touristiques, tels que des hôtels, des chemins de fer de montagne ou des restaurants, qui peuvent participer au programme et démontrer la durabilité de leur engagement. Trois niveaux de classification existent: «leading» (le plus élevé), «engaged» et «committed». Samuel Wille indique qu’environ 200 entreprises ont déjà reçu cette certification. Il y a toutefois encore du travail à faire pour convaincre les autres.