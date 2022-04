Guerre en Ukraine – «Comment puis-je en avoir quelque chose à faire du ski?»

Mikaela Shiffrin, qui dispute vendredi et samedi, des épreuves de Coupe du monde de ski alpin, s’interroge sur son rôle. «Comment puis-je en avoir quelque chose à faire des courses de ski, maintenant?» La skieuse américaine balise et sort d’une période olympique très compliquée. Elle n’y a pas obtenu les résultats escomptés, elle a dû par la suite surmonter l’anniversaire de la mort de son père. Pourtant, elle sait qu’elle n’est pas en position de se plaindre.

«Après avoir fait un don ou toute autre petite action, je vais aller au lit et me blottir confortablement sur mon matelas et oreiller (…)»

Parallèlement, Marta Kostyuk a admis sa difficulté à tenir sa place au tournoi d’Indian Wells. «Au début je me sentais coupable de ne pas être là-bas», explique au journal L’Équipe, la Belge d’origine ukrainienne. «Je me sentais coupable de jouer au tennis, que le ciel au-dessus de moi soit bleu, lumineux et calme.» Sa famille restée au pays, elle, voit un ciel menaçant, troublé. Les avions, les bombardements et les explosions se sont installés dans la vie des habitants.