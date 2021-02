1. Les suspendre au mur…

2. … ou au plafond

3. Le porte-casseroles sur pied vertical

Il existe des grands modèles d’étagères pour casseroles verticales que l’on peut, par exemple, placer dans un coin. On en trouve également de plus petites qui permettent d’optimiser l’espace à l’intérieur des placards. L’avantage est que vous pourrez sortir la grande poêle sans avoir d’abord à soulever les plus petites, ce qui évite de les rayer par la même occasion.

4. Le porte-casseroles horizontal

Au lieu de ranger les poêles les unes au-dessus des autres, on peut évidemment aussi les placer les unes derrière les autres. Il existe pour cela des supports pour poêles spéciaux , mais on peut également utiliser des égouttoirs à vaisselle, dont les interstices sont suffisamment larges pour les poêles. Comme avec les supports verticaux, ce système évite aux poêles de se rayer et de pouvoir en saisir une sans que toutes les autres vous tombent dessus en même temps.

5. Le chariot à casseroles

6. Le panneau mural perforé

On voit généralement des panneaux muraux perforés dans les garages et les ateliers. Il s’agit de panneaux avec une multitude de petits trous dans lesquels vous pourrez accrocher des crochets et autres systèmes de suspension. Ce genre de rangement pourrait également convenir à votre cuisine et devenir simultanément un élément de décoration. Après tout, outre les poêles et casseroles, on peut également y accrocher de petits pots de fleurs, des gants de cuisine et autres.