Jardin: voici comment raviver un gazon brûlé par le soleil

Attention à l’arrosage

Pour qu’un gazon reste vert et vigoureux, il lui faut de grandes quantités d’eau. Or, étant particulièrement précieuse en été, il faut absolument éviter de la gaspiller. Pour empêcher au maximum qu’elle ne s’évapore par la chaleur, il convient de ne mettre en route les systèmes d’arrosage que tôt le matin ou tard le soir.

Des prairies de fleurs à la place du gazon

Qui dit entretien du jardin en été, dit tonte du gazon. Tous les quinze jours, c’est donc reparti pour le chant des tondeuses et le ballet des robots-tondeuses qui coupent tout à ras. Un gazon vert, parfaitement tondu, est en effet synonyme d’une pelouse bien entretenue pour le plus grand nombre. Or, ce n’est pas bon pour l’environnement, car l’herbe sèche plus vite.

C’est pourquoi les organisations de protection de la nature recommandent souvent de remplacer les pelouses de gazon régulières et uniformes par des prairies de fleurs sauvages. Non seulement l’herbe haute fait économiser de l’eau et des efforts, mais les brins se font de l’ombre, ce qui réduit l’évaporation de l’eau au contact des rayons du soleil. L’herbe sèche donc moins vite. De plus, cela fournit un habitat pour d’autres plantes (fleurs) et pour les insectes. Cela représente un bénéfice pour la nature en maintenant la biodiversité.