Si vous vous entraînez régulièrement à la salle de sport, il est fort probable que vous ayez déjà été victime de regards appuyés. Filmer et mettre en ligne la vidéo du voyeur n’est cependant pas la solution. Nous vous révélons pourquoi.

Regards désagréables : Comment réagir face aux regards insistants à la salle de sport?

Les femmes ne sont pas les seules à se plaindre sur Internet de regards dérangeants; un homme peut se sentir tout aussi mal à l’aise quand on le regarde s’entraîner.

C’est une situation que beaucoup connaissent: être longuement observé(e), alors qu’on s’entraîne à la salle de sport. Dans ces conditions, il devient alors difficile, voire impossible de se concentrer sur ses mouvements. Sur les réseaux sociaux, nombre de femmes déplorent le fait que certains hommes confondent salle de sport et site de rencontre, et finissent par y aller à contrecœur, voire plus du tout. C’est ce qu’on appelle l’angoisse de la salle de sport.

Mais les femmes sont loin d’être les seules concernées. Sur TikTok, de nombreux hommes partagent également leurs expériences. Et certains d’entre eux renversent désormais la vapeur: parce qu’ils ont peur d’être jugés comme des voyeurs et d’être ensuite cloués au pilori sur Internet, ils tournent ostensiblement le dos aux femmes qui s’entraînent ou se bandent les yeux avec un foulard dans des vidéos satiriques.

En fait, il est extrêmement désagréable pour tout le monde, quel que soit le sexe, d'être observé ou dévisagé. Si quelqu'un vous regarde avec insistance, il peut parfois suffire, comme première mesure, de fixer la personne en retour. Pris au dépourvu, cette dernière détournera souvent le regard.

Si cela ne suffit pas et que vous vous sentez toujours mal à l’aise, vous pouvez vous adresser directement à la personne en question. Le mieux est de le faire aimablement, mais fermement en précisant que ses regards vous mettent mal à l’aise et que vous aimeriez continuer à vous entraîner tranquillement.

Si cela ne fonctionne toujours pas, vous pouvez faire part de vos observations à un membre du personnel de votre salle de fitness. Plus le nombre de personnes concernées qui se manifestent sera important, plus le voyeur aura de chance d’être confronté, voire se voir retirer son droit d’accès à la salle de sport en cas de récidive. De nombreuses salles se montrent intransigeantes en matière de harcèlement et n’hésitent pas à prendre rapidement des mesures en présence d’un cas. Une autre solution est de changer de salle de sport. Il existe d’ailleurs des salles réservées exclusivement aux femmes.

La plupart du temps, il suffit de retourner le regard insistant pour que le voyeur détourne le regard. Pexels/Julia Larson

Gare à la mise au pilori sur Internet!

Ce n’est pas très judicieux, mais c’est monnaie courante: certaines personnes filment le voyeur en caméra cachée, puis postent les vidéos sur les réseaux sociaux, clouant ainsi des inconnus au pilori sur Internet. Dans la salle de sport de Kiana, un membre qui filme, même un voyeur, en caméra cachée risque l’exclusion de la salle. «Les gens regardent, calmez-vous! Ce n’est pas une raison pour les faire passer pour des saligauds en public», écrit cette utilisatrice de TikTok.

Mais que faire si vous avez le sentiment que l'intérêt pourrait être réciproque? Après tout, pour certains, la salle de sport est aussi un lieu de potentielles rencontres, voire de drague. Dans ce cas, vous pouvez parfaitement aborder quelqu'un – à condition de veiller aux points suivants.

Aborder poliment et discrètement la personne

Ayez conscience que la plupart des gens veulent qu’on les laisse tranquilles pendant l’entraînement, tout comme vous-mêmes, peut-être. Évitez de fixer une personne en particulier, même si celle-ci se trouve à une certaine distance.

Rien n'empêche d’oser, à l’occasion, une approche polie et discrète. Le mieux est d'attendre une pause dans l'entraînement, par exemple lors d’un changement d’appareil. Vous pouvez alors poser une question anodine, idéalement sur l'entraînement, par exemple pour savoir si la personne a encore besoin de l'appareil ou de l'haltère, ou si elle sait comment régler les poids. Faites preuve d'imagination!

Il est tout à fait concevable d’aborder discrètement et poliment une personne, mais il convient de rester attentif à sa réaction et à son language corporel et de respecter son comportement réticent. Pexels/Ketut Subiyanto

Selon la réponse et le langage corporel, vous serez vite fixé(e) quant à savoir si la personne est intéressée à poursuivre la conversation avec vous ou non. Si elle répond très brièvement et détourne le regard et le corps, vous pouvez partir du principe qu'il/elle préfère qu’on le/la laisse tranquille. Un choix qu’il convient de respecter coûte que coûte.

Petit conseil: évitez de commenter ou de juger l'entraînement des autres sans être invité(e) à le faire, surtout si quelqu'un se trouve en plein milieu. Cela déconcentre et peut paraître prétentieux.