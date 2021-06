Randonnées - Comment réagir lorsque notre chemin croise celui d’un troupeau de vaches ?

«Les araignées ne me font rien, mais j’ai la phobie des vaches. Elles me tétanisent», confie Anne, venue avec sa fille depuis La Chaux-de-Fonds (NE) pour suivre, samedi dernier, les astuces de Myriam Maridor, conseillère et enseignante à la Chambre neuchâteloise d’agriculture . D’après cette dernière, «les gens sont effrayés par les vaches parce qu’elles sont imposantes». «On interprète souvent mal leur comportement. Si elles avancent sur nous avec le nez en avant, ce n’est pas pour nous attaquer. C’est un signe de curiosité.» Contrairement aux cornes, qui, lorsqu’elles nous font face, représentent une menace.

Les mères protègent leurs veaux

Samedi dernier, Jean-Claude, habitant du Val-de Travers (NE), a amené son berger allemand Gary, pour que celui-ci se familiarise avec les bêtes. Il en a peur. «En balade, il y a des endroits que l’on ne peut éviter, constate-t-il. C’est important de savoir quel est le bon comportement à adopter avec son chien.» Mais le toutou est tout de même reparti avec une léchouille sur le museau. Quant à Suzanne, bien qu’elle ait grandi dans un village où un pâturage la séparait de l’école, cette sexagénaire s’est fait une frayeur il y a quelques années, du côté du Noirmont (NE). «Je me baladais avec une amie. Je pensais que l’on pouvait se lancer sans autres, eh bien on a dû revenir en arrière. Déterminées, les vaches nous arrivaient contre», relate-t-elle.

Malgré une fréquentation accrue des sentiers de randonnée l’an dernier, Suisse Rando note que relativement peu de conflits ou d'accidents impliquant des bovins et des tiers humains ou canins ont été signalés sur cette période. «Les bovins sont sensibles au bruit et aux cris stridents surtout», ajoute Myriam Maridor. D’où l’importance de rester calme. Pas de fuite en zigzag en cas d’urgence, donc. «La vache courra sans aucun doute beaucoup plus vite que vous!, lance la Neuchâteloise. En dernier recours, couchez-vous par terre, elle finira par se lasser de vous!» Plus facile à dire qu’à faire pour bon nombre d’entre nous.