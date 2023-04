Comment réagir quand un piéton tend une canne blanche au bord de la route?

Vous avez malheureusement eu tort. En cas de doute, vous devriez toujours vous arrêter. Malheureusement, vous ne nous avez pas dit si l’homme aveugle ou malvoyant tenait sa canne blanche en l’air comme sur la photo ci-dessus. Si c’était le cas, il voulait traverser et vous auriez dû vous arrêter immédiatement. En cas de dénonciation, vous risquez de perdre votre permis de conduire.

Pour les aveugles non accompagnés, la canne blanche en l’air est le signal qu’ils veulent traverser la route. Selon la loi, la canne blanche équivaut à un passage piéton virtuel sur la chaussée et ce partout, donc aussi à proximité immédiate d’un passage piéton proprement dit. Tous les véhicules dans les deux sens, y compris les vélos, doivent s’arrêter immédiatement et complètement (pas d’arrêt de roulage).