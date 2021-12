8 IDEES DE DECO POUR NOËL – Comment réaliser de la déco de Noël avec du matériel qui sort de vos placards

Faites-vous partie de ces gens qui ont déjà sorti les guirlandes et les bonnets de Noël à la mi-novembre ou êtes-vous plutôt du genre à mettre en place la déco et à faire vos cadeaux de Noël à la dernière minute?

Si oui, vous n’êtes pas tout(e) seul(e) dans ce cas. Mais ce n’est pas une raison pour vous laisser dépasser par le stress et acheter la moindre camelote. D’après l’association de protection de l’environnement et des consommateurs DUH (Deutsche Umwelthilfe), le volume des déchets augmente de 20 à 30% à l’occasion des fêtes de Noël. Il s’agit essentiellement d’emballages cadeaux, mais également de guirlandes à paillettes et autres objets de décoration. Nous allons vous montrer, à l’aide de huit vidéos, comment réaliser vous-même votre décoration de Noël, idéalement avec du matériel que vous trouverez dans vos placards.

Étoile en pinces à linge

Emballage cadeau de votre porte d’entrée

Boules lumineuses en gobelets en plastique

On vous le concède, les gobelets en plastique ne sont pas vraiment écologiques. Mais si vous réutilisez les boules lumineuses plusieurs années, c’est un bricolage qui en vaut la peine. En plus, vous avez certainement encore des gobelets de la dernière fête d’été qui traînent chez vous. Vous n’aurez donc pas à en acheter.

Des oranges en guise de boules de Noël

Si vous trouvez que les boules de Noël traditionnelles manquent d’originalité, alors ce DIY est fait pour vous! Pour réaliser cette déco, il vous faut simplement deux oranges. Une fois coupées en rondelles, faites sécher ces dernières pendant trois à quatre heures à environ 80 degrés. Il ne reste plus qu’à y accrocher une ficelle et le tour est joué! Voilà des boules de Noël parfumées qui durent des années.

Des boules de Noël en filtres à café

Si vous n'aimez pas les oranges, vous pouvez utiliser cette astuce pour créer vos propres boules de Noël: prenez des filtres à café et peignez-les à l’aide de feutres ou de crayons gras. Pour obtenir un aspect aquarelle, vous pouvez les vaporiser avec de l'eau. Collez ensuite les filtres à café (en forme de boules de Noël) sur du carton découpé aux bonnes dimensions, accrochez-y une ficelle et hop! Vous obtenez des boules de Noël faites maison. Vous pouvez bien évidemment encore les décorer avec des paillettes ou autres. Ce DIY est idéal pour bricoler avec des enfants.

Des anges en rouleaux de papier WC

Des bonnets en ficelle et en carton

Vous ne voulez pas de boules classiques à votre sapin? Dans ce cas, ce DIY vous plaira peut-être: il est un peu plus compliqué, mais d’autant plus mignon. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont des rouleaux de papier toilette vides et de la ficelle. Enroulez la ficelle autour du rouleau de papier toilette et découpez-le de manière à ce qu’il ressemble à un bonnet. Génial!