Quand on se sent mal en hiver, on parle souvent de dépression hivernale. Mais existe-t-elle vraiment? Quels en sont les signes? Et que peut-on faire? Nous avons interrogé un psychiatre.

Dr Hättenschwiler, pourquoi beaucoup de gens réagissent-ils avec mélancolie à la saison froide?

Parce que notre bien-être dépend beaucoup de la lumière. Lorsque les jours raccourcissent et que les températures baissent, les personnes sensibles passent à une sorte de mode d’économie d’énergie. On peut comparer cela à l’hibernation chez les animaux. Souvent, nous avons aussi une alimentation moins riche en vitamines et minéraux et nous faisons moins d’exercice. Tout cela peut conduire à l’épuisement.

Beaucoup de gens sont touchés par ce phénomène en hiver…

C’est exact. Nous supposons qu’environ dix pour cent de la population suisse sont affectés par une détérioration de l’humeur durant cette période, que l’on appelle le blues hivernal. S’il est plus prononcé, on parle de dépression hivernale ou, comme on l’appelle dans le vocabulaire professionnel, de dépression saisonnière. Elle touche deux pour cent de la population.

Qu’advient-il de ces deux pour cent?

Ce sont des individus qui souffrent beaucoup du manque de lumière. Nous supposons que cela conduit, entre autres, à des changements dans le métabolisme de la sérotonine et de la mélatonine, qui peuvent affecter l’humeur et aussi le bien-être physique.

La dépression hivernale est-elle une véritable dépression?

Oui. Les personnes concernées sont souvent fatiguées toute la journée et souffrent d’apathie. Le manque de dynamisme, les difficultés de concentration et un besoin accru de sommeil sont également des symptômes typiques. Les personnes souffrant de dépression hivernale sont souvent tristes, déprimées et ont également moins envie de faire l’amour.

«Les personnes concernées sont souvent fatiguées toute la journée et souffrent d’apathie», explique le psychiatre. Pexels Daria Shevtsova

La forme saisonnière n’est donc pas différente des autres types de dépression?

Si, mais les autres types de dépression s’accompagnent souvent d’une perte de poids. Cependant, la dépression hivernale induit souvent un appétit vorace pour les glucides; vous êtes donc plus susceptibles de prendre du poids. Cet équilibre revient rapidement au printemps.

Peut-elle nous concerner tous?

En principe, oui. Cependant, les femmes sont plus souvent touchées que les hommes. Les enfants et les adolescents, eux, doivent souvent lutter contre cette situation. La génétique joue également un rôle.

Qu’est-ce qui peut aider les personnes concernées?

La luminothérapie donne de très bons résultats. Elle permet d’améliorer sensiblement la situation de près de 80% des personnes touchées en quelques jours.

Qu'est-ce que la luminothérapie exactement?

Ce sont des lampes thérapeutiques spécialement développées. Les personnes concernées peuvent s’y exposer pendant au moins une demi-heure par jour au réveil. Toutefois, cette forme de thérapie doit être suivie de manière régulière tout au long de l’hiver.

Certaines personnes se rendent au solarium en hiver à titre préventif. Est-ce que cela aide aussi?

Non. Les rayons UV n’aident pas et présentent également les risques bien connus de provoquer un cancer de la peau.

Que peut-on faire d’autre?

La mesure la plus simple consiste à faire une promenade quotidienne d’une heure à midi. Même lorsque le ciel est couvert, l’intensité de la lumière est suffisante pour avoir un effet. Il est toutefois important de noter qu’en cas de dépression saisonnière grave, une psychothérapie et éventuellement même des médicaments antidépresseurs sont nécessaires.

Quand faut-il demander de l’aide?

Lorsque les symptômes sont graves, qu’ils durent plus de deux semaines et que votre vie quotidienne est tellement perturbée que vous ne pouvez plus travailler ou prendre soin de vous ou de votre famille.