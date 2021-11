ARNAQUE – Comment reconnaître un compteur manipulé?

En Suisse, une voiture parcourt en moyenne 12’000 km par an. Je comprends donc que vous soyez sceptique. De plus, il n’est ni compliqué ni onéreux de manipuler un compteur kilométrique si l’on dispose des bons outils. Dans les voitures modernes, le nombre de kilomètres parcourus est enregistré dans plusieurs dispositifs de commande. Si l’on dispose des droits d’accès nécessaires, il est donc relativement facile à modifier. Souvent, cela se fait via des appareils de diagnostic spécialement conçus à cet effet, qui sont raccordés via une prise OBD. Étant donné qu’il est légal de posséder ces appareils et que seule leur utilisation inappropriée, par exemple la manipulation du compteur kilométrique, représente un acte criminel, ils sont faciles à obtenir et bon marché.