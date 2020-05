Actualisé il y a 25min

SIMPLES ASTUCES

Comment réduire le gaspillage alimentaire

En Suisse, près de 2,8 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année. Cela pèse inutilement sur le budget des ménages et sur l'environnement.

de Stephanie Sigrist

En Suisse, les ménages et les restaurants génèrent près de la moitié de tous les déchets alimentaires. Voici des conseils sur la façon de stocker ou d'utiliser correctement les aliments si on en a trop acheté.

Surexploitation des terres agricoles, forte consommation d'eau, production de gaz à effet de serre: la production d’aliments engendre 30% de la pollution environnementale dans le monde. Jusqu’à un tiers des aliments est perdu ou gaspillé sans pouvoir arriver jusqu’à l’assiette. Cela correspond à quelque 2,8 millions de tonnes d’aliments par an en Suisse. Si nous jetons des aliments irréprochables aux ordures, des ressources rares comme l’eau, les sols et les sources d’énergies fossiles sont inutilement polluées ou consommées. En même temps, une demande accrue en raison des pertes raréfie l’offre mondiale d’aliments, alors que la sécurité alimentaire de nombreuses personnes n’est pas garantie.

Selon l'association Foodwaste.ch, les pertes tout au long de la chaîne alimentaire sont à peu près au même niveau dans tous les pays. Elles diffèrent toutefois dans la répartition le long de la chaîne alimentaire. Alors que dans les pays les plus riches, presque la moitié est jetée par le consommateur final, dans les pays émergents et en voie de développement, il y a très peu de gaspillage dans les ménages privés. Dans les régions les plus pauvres du globe par contre, les pertes durant la récolte, le stockage ou la transformation sont plus élevées, en raison du manque de technologies efficaces et du savoir-faire nécessaire. En Suisse, près de la moitié des déchets sont produits par les ménages et le secteur de la restauration. Les aliments jetés à la poubelle entraînent des milliards de francs de coûts supplémentaires en Suisse et alourdissent inutilement le budget des ménages et l'environnement.

Dans les foyers, le gaspillage de nourriture est notamment dû au fait que les gens achètent trop, qu’ils oublient la nourriture qui se trouve dans le réfrigérateur, qu’ils ne conservent pas correctement les produits frais qui finissent par dépérir ou qu’ils cuisent une quantité trop importante de nourriture. Voici quelques conseils pour réduire au minimum le gaspillage alimentaire:

Faire les courses: avant de faire les courses hebdomadaires, il faut se demander combien de personnes mangeront à la maison dans la semaine à venir et à quelle fréquence, ce qu’il y a encore dans le frigo et comment compléter les aliments déjà achetés avec des produits frais. Les listes de courses basées sur des menus aident également à acheter de manière plus responsable.

Stockage: si trop de produits frais ont été achetés malgré une liste de course préétablie, un grand nombre peut être congelé sans aucun problème. Pour la viande et le poisson, la durée de congélation dépend de leur teneur en matières grasses. Le bœuf et le veau peuvent être conservés au congélateur jusqu'à un an, et la volaille de quatre à six mois. Les fromages à pâte dure et en tranches peuvent également être congelés, contrairement aux fromages à pâte molle et à tartiner. De nombreux légumes comme les haricots, les pois ou les poireaux peuvent être congelés pendant plusieurs mois. Petit conseil concernant les gros paquets pour les personnes vivant seules: de nombreux aliments comme le fromage râpé, le beurre, les tortellinis frais et les spätzli peuvent être congelés en portions. Cela vaut aussi pour les aliments cuits: après la cuisson des pâtes, du riz ou des légumes, les laisser refroidir et les mettre dans des sacs de congélation avant de les placer au congélateur. Les fruits et les légumes frais mis en bocaux ou en conserves peuvent être conservés jusqu'à trois mois. La plupart des baies peuvent être utilisées pour faire des confitures afin de prolonger le goût estival jusqu'à la fin de la saison.

Stocks: bien qu’une petite réserve d'aliments d'urgence ayant une longue durée de conservation peut avoir un effet rassurant - pâtes, riz, légumes en conserve, sauces en bocaux ou en boîtes, la date de péremption des stocks doit être vérifiée régulièrement.

Ne pas jeter précipitamment: la date limite de consommation ne signifie pas qu'un aliment ne peut plus être consommée après cette date. Il est préférable de regarder attentivement le produit, de le sentir et de le toucher. Le yaourt expiré récemment a t-il une odeur étrange? Le fromage à pâte dure est-il couvert de moisissures ou sent-il mauvais? Les carottes qui ne sont plus très croquantes, peuvent-elles éventuellement entrer dans la composition d’une soupe? Souvent les produits peuvent être consommés même après la date de péremption, sans aucun risque pour la santé ni perte de goût.

Utilisation des restes: des plats simples peuvent être préparés à partir de la plupart des restes. S'il reste un peu de pâtes ou de riz de la veille, vous pouvez en faire une petite salade de nouilles ou de riz. La viande grillée est une bonne garniture pour les sandwichs, le pain durci peut être coupé en morceaux et trempé dans des soupes ou des sauces à salade, et de nombreux légumes peuvent être réchauffés ou consommés froids comme antipasti.

Partage: le partage des aliments est une alternative à la conservation, à la congélation et au recyclage. La plupart des villes ont dès lors des initiatives de lutte contre le gaspillage alimentaire, dans le cadre desquelles les aliments encore comestibles mais dont la date d'expiration est passée sont échangés ou donnés.