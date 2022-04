CONSEILS D’EXPERT – Comment remettre son vélo en état pour le printemps

Avec le printemps vient l’envie de faire sa première sortie à vélo de l’année, sauf que ce dernier a longuement séjourné à la cave durant l’hiver. Comment le remettre en état?

Le mieux est de commencer par les pneus. Il est important d’en vérifier la pression, car celle-ci a non seulement une influence sur la longévité et l’adhérence du pneu, mais aussi sur l’autonomie des vélos électriques. En général, la pression optimale est indiquée sur le pneu. Il faut également vérifier l’état général du pneu. S’il présente des fissures ou si sa profondeur de profil minimale n’est plus de 1,6 mm, il faut absolument le changer ou le faire remplacer.

Que faire si l’éclairage ne fonctionne pas?

Il convient tout d’abord de vérifier d’où vient le courant de l’éclairage: s’il provient de la batterie du vélo électrique ou de piles, il faut absolument vérifier l’état de charge de la batterie du vélo électrique ou changer les piles. Si le courant est généré par une dynamo, il faut vérifier que cette dernière fonctionne. Si c’est la lampe elle-même qui pose problème, il faut la remplacer.

Les freins sont évidemment aussi ultra importants

Absolument, car il s’agit ici de la sécurité personnelle et de celle des autres usagers de la route. Il ne faut pas prendre ce sujet à la légère et systématiquement les faire vérifier par un spécialiste. Les plaquettes et les disques de freins ainsi que le câble de frein doivent être en bon état de marche.

Il convient de contrôler minutieusement que tous les composants importants soient en bon état pour que tout roule. EGO Movement

Venons-en à l’entraînement, à quoi faut-il faire attention pour que tout fonctionne parfaitement?

En règle générale, la chaîne et la cassette doivent être nettoyées, puis lubrifiées tous les un à deux mois. Nous recommandons d’utiliser pour cela un nettoyant spécial pour entraînement de vélos et un tuyau d’arrosage. Par respect pour l’environnement, il convient de veiller à ce que le produit soit biodégradable. Une fois le nettoyage effectué, il faut appliquer avec parcimonie un lubrifiant sur l’ensemble de la chaîne du vélo. Si le changement de vitesses ne se fait pas correctement ou si la chaîne déraille, il faut amener le vélo chez un mécanicien afin de procéder à un réglage du dérailleur, voire remplacer la chaîne et la cassette.

Au printemps, un contrôle de son vélo s’impose afin d’éviter toute mauvaise surprise lors de sorties. EGO Movement

Sur les vélos électriques, il faut certainement aussi vérifier la batterie

Pour que la batterie fonctionne parfaitement, même après une longue période de repos, elle doit être protégée des températures extrêmes. Sachant que la température idéale pour une batterie se situe entre 10 et 20° C, il vaut donc mieux la garder à l’intérieur de la maison en hiver, par températures négatives. Si elle perd malgré tout de sa performance, il faut la faire contrôler par un spécialiste ou la remplacer, si nécessaire. Si elle n’a pas été utilisée de manière prolongée, il est important de recharger la batterie tous les deux à trois mois afin d’éviter qu’elle ne se décharge complètement.

Il ne reste plus qu’à nettoyer le vélo et c’est parti, non?

Absolument! On veut rouler avec un vélo bien propre, surtout au printemps. Nous recommandons de procéder comme suit pour effectuer un nettoyage dans les règles de l’art: vaporiser un nettoyant spécial biodégradable sur tout le vélo et laisser agir cinq minutes environ, avant de rincer abondamment à l’aide d’un tuyau d’arrosage (pas de nettoyeur haute pression!). Enlever les résidus plus tenaces avec une éponge ou une brosse fine. L’idéal est de laisser sécher le vélo au soleil, mais il est également possible de le polir à l’aide d’un chiffon. Après le nettoyage, toujours effectuer un petit contrôle pour s’assurer que tout fonctionne. Il ne reste plus qu’à l’enfourcher!