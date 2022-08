cuisine: Comment remplacer la moutarde en cas de pénurie?

En France, les médias ont évoqué ce risque, entraînant des achats de précaution. En Suisse, le phénomène de pénurie est moins fort. Les producteurs helvétiques se fournissent principalement au Canada, mais aussi en Autriche et en Hongrie. La production n’est donc pas à l’arrêt, mais les prix pourraient, cependant, augmenter. Alors quelles sont les alternatives, autres que la mayonnaise et le ketchup, pour remplacer ce condiment et ainsi varier les assaisonnements?