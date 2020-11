Nettoyer votre espace de travail

Retardez le plus possible votre premier contact avec votre smartphone

Lorsque vous plongez directement dans vos mails, vos messages et vos notifications Instagram, vous perdez votre concentration et vous commencez à structurer votre matinée en fonction des souhaits et des besoins des autres. Cela crée beaucoup de confusion qu ’ il faudra apaiser tout au long de la journée. Il est plus sain de consacrer les premiers moments à quelque chose qui donne un ton détendu et positif.