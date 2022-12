Comment se débarrasser de l’odeur de fondue?

Des allumettes à la rescousse

Merci, la levure chimique

Ce produit polyvalent en poudre est une aide précieuse pour la maison: la levure chimique. Elle lutte contre les odeurs et agit même contre les plus tenaces. Verser un peu de levure chimique et d’eau chaude dans plusieurs petits récipients et les répartir dans l’appartement pour éliminer l’odeur tenace de fromage froid. Pour un effet optimal, laisser reposer environ vingt-quatre heures.

Le café comme déodorant

Une touche de Noël

Les épices de Noël peuvent se révéler pratiques et il se peut que vous ayez déjà tout ce qu’il faut dans votre cuisine. Si l’odeur de la fondue flotte encore dans l’appartement, il vaut la peine de chercher de la cannelle et des clous de girofle et de les faire bouillir avec de l’eau et de laisser mijoter. Le «Simmer Pot» (c’est son petit nom) fait office de désodorisant DIY - et répand au passage une ambiance de Noël.