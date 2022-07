Comment se débarrasser définitivement des mouches à fruits?

Il fait beau, il fait chaud et cela grouille de mouches à fruits dans la cuisine. Rassurez-vous, vous êtes loin d’être la ou le seul à être confronté à ce problème, car les agaçants insectes sont sans doute l’un des plus grands désagréments de l’été dans les cuisines suisses. Mais que peut-on faire?

Que mangent les mouches à fruits?

Bien qu’on les appelle «mouches à fruits», les drosophiles (c’est leur nom scientifique) ne se nourrissent pas de particules de fruits, mais de cellules de levure présentes sur les fruits. La plupart du temps, les larves se trouvent déjà sur les fruits et légumes que nous ramenons à la maison du magasin. Au bout de quelques jours, les mouches à fruits éclosent et se mettent à nous tourner autour pendant qu’on cuisine.

La bonne nouvelle, c’est que même si un grand nombre de personnes trouvent les mouches dégoûtantes, elles ne représentent aucun danger pour la santé ou de manière générale. On peut parfaitement consommer les aliments sur lesquels elles se sont posées. Outre les fruits et légumes, les drosophiles sont également friandes des sachets de thé, des coquilles d’œufs, des canalisations et des poubelles en général. Pour survivre, les larves n’ont besoin que d’un film humide de matière fermentée – et il y en a parfois même sur nos chiffons.

Comment éviter la prolifération des mouches à fruits?

Les mouches à fruits aiment pondre leurs œufs sur des fruits particulièrement mûrs ou abîmés. Unsplash

Vous pouvez déjà commencer par sélectionner les fruits les plus frais possible et les moins abîmés dans le commerce. Ils offriront moins d’espace vital aux mouches à fruits. Ensuite, tout est une question de conservation: les fruits que l’on peut mettre au réfrigérateur devraient y être stockés. Les autres peuvent par exemple être conservés dans une boîte hermétique ou devront être consommés le plus rapidement possible.

Il convient également de vider sa poubelle de manière plus fréquente que d’ordinaire et d’aérer régulièrement sa cuisine. Les assiettes doivent être rincées immédiatement après le repas, car les restes de nourriture peuvent aussi attirer les moucherons.

Comment se débarrasser des mouches à fruits?

Il existe toute une série de remèdes efficaces contre les drosophiles, qui permettent d’attraper les mouches adultes. Mais pour en venir définitivement à bout, il faut aussi attraper les larves. C’est pourquoi il faut d’abord trouver la source en commençant par faire le tri dans les aliments ouverts avant d’éliminer le lieu où les mouches à fruits se reproduisent.

Les désinsectiseurs électriques avec lampe à ultraviolet attirent les insectes volants, y compris les mouches à fruits. Lot de deux pièges à insectes UV, 25 fr. 95 chez Pearl. pearl.ch Cet appareil aspire les insectes. Les non-nuisibles peuvent à nouveau être relâchés: appareil combiné ventilateur-piège à insectes, 199 fr. 25 chez Kaiserkraft. Kaiserkraft Ce piège à mouches a une durée d’efficacité de trois mois: piège à mouches à fruits Neocid Expert, 5 fr. 95 chez Manor. Manor

Il existe des moyens plus techniques pour lutter contre les mouches à fruits, notamment des désinsectiseurs électriques avec lampe UV, qui attirent les mouches (mais également d’autres insectes), des appareils qui ont à la fois la fonction de ventilateurs et de pièges à insectes ou encore des pièges à insectes classiques.

L’une des méthodes efficaces pour lutter contre les mouches à fruits est de réaliser un piège fait maison, à base de vinaigre, d’eau et de quelques gouttes de produit vaisselle. imago/blickwinkel

Une autre solution consiste à réaliser soi-même des pièges à mouches en mélangeant tout simplement du vinaigre, un peu d’eau et du liquide vaisselle dans un récipient. Les mouches sont attirées par l’odeur du vinaigre et le produit vaisselle casse la tension superficielle de l’eau, ce qui va piéger les mouches à l’intérieur de la solution.

Il est également possible de réaliser un piège non mortel à l’aide de film alimentaire, d’un verre et de fruits bien mûrs. Il suffit de placer les fruits (cela fonctionne aussi avec des peaux de bananes) dans le verre et de recouvrir ce dernier de film alimentaire dans lequel on vient faire de petits trous. En principe, les mouches à fruits arriveront à rentrer à l’intérieur du verre, mais ne parviendront pas à en ressortir, ce qui vous permettra de les libérer dans la nature par la suite.