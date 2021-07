DES FOURMIS AUX MOUCHES - Comment se débarrasser des nuisibles dans la cuisine

La blatte

Également appelée cafard, la blatte se cache durant la journée et se trouve le plus souvent sous le réfrigérateur. Pour les faire fuir, il est recommandé d’utiliser un mélange à base de sucre et de bicarbonate de soude. Le sucre attire les cafards et le bicarbonate produit un gaz qui les tue. En cas d’invasion plus massive, seul un traitement insecticide sera efficace.