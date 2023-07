Comment se protéger des moustiques?

Première chose à savoir: les moustiques ne sont pas attirés par la lumière, mais par le gaz carbonique que l’on émet en respirant, la chaleur et les odeurs fortes. Pas besoin donc de passer la soirée dans l'obscurité en espérant les éloigner. Dormir avec un ventilateur n’est pas utile non plus, le vent ne les faisant pas fuir non plus.