Comment se réconcilier avec Instagram

De tous les réseaux sociaux, Instagram est celui qui peut causer le plus de dommages à notre santé mentale. C’est le résultat d’une étude menée auprès d’utilisateurs âgés de 14 à 24 ans. L’utilisation régulière de la plateforme est associée à la solitude, à une image corporelle négative et même à des humeurs dépressives. Si vous l’utilisez avec précaution, Instagram peut être un réseau social inspirant.

1. Stratégie d’évitement

2. Mettre en sourdine

Vous êtes quotidiennement agacés des 10 000 stories d’une collègue de bureau qui publie des photos de son chien, mais vous ne pouvez pas vous désabonner. Elle pourrait le remarquer et se vexer. Dans ce cas, mettez-la «en sourdine». Vous pouvez alors choisir de cacher uniquement les stories et/ou les publications.

3. Fixer une limite

Après 30 minutes de scrolling, vous ne tomberez probablement pas sur le post le plus excitant de l’année. Malheureusement, le temps passe vite sur Instagram. Il est possible d’y remédier en fixant une limite de temps dans les paramètres de votre smartphone ou même dans l’application elle-même. Après le délai que vous avez fixé, vous recevrez un message vous rappelant de ranger votre téléphone. Conseil supplémentaire: si vous désactivez les messages «push», vous serez moins tentés d’ouvrir l’application.

4. Être critique

Nous nous montrons sur Instagram sous notre meilleur jour. Mais derrière les postes de stars et d’influenceurs, il y a beaucoup de travail d’édition. Et même les gens normaux modifient leurs photos avec des filtres ou facetune. Gardez toujours ça à l’esprit et remettez en question ce que vous voyez.