Qui dit Nouvel-An dit peut-être gueule de bois, aujourd’hui… Voici quelques astuces qui vous permettront de vous remettre sur pied plus facilement.

Éviter les médicaments

Que ce soit pour soulager un mal de crâne ou un mal de ventre, on a souvent le réflexe d’aller fouiller dans sa salle de bains à la recherche d’une pastille miracle. C’est valable lorsque l’on est malade, mais pas lorsque l’on est en gueule de bois: les produits comme l’ibuprofène ou le paracétamol sont des substances que votre foie devra traiter. Or, il est déjà suffisamment occupé à essayer d’éliminer l’alcool de votre organisme.

Boire beaucoup d’eau et peu de café

Et pas uniquement au réveil: pour la prochaine fois, pensez aussi à boire suffisamment d’eau durant la soirée et juste avant d’aller au lit. Les maux de tête sont causés par la déshydratation. Et rappelez-vous que les boissons comme le café ont des effets diurétiques, qui vont favoriser encore la déshydratation.