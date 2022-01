petites tailles - Comment s’habiller si l’on est petite?

Pas toujours facile de s’habiller quand on fait 1m50. Les marques commencent à sortir des gammes adaptées et on s’inspire des célébrités pour avoir l’air plus grandes.

Pour paraître plus grande, Reese Witherspoon opte pour des robes courtes qui donnent l’impression de longues jambes.

Les marques s’efforcent de plus en plus à proposer des collections grandes tailles, mais s’habiller lorsque l’on fait moins d’1m60 peut aussi s’avérer compliqué. Il arrive que les vêtements de s grandes enseignes soient trop longs , mal coupés ou pas ajustés .

Pour palier à ce manque de diversité, Mango a d é cidé d’é largi r son offre en proposant des pièces adaptées aux plus petit es . Nommée Teen, cette collection ne s’adresse pas forcément aux adolecentes, mais aux femmes qui mesurent entre 1m40 et 1m70, à prix abordables. Pour les chaussures, les poitures commencent au 35 et vont jusqu’au 40 – alors que certaines personnes ont du mal à trouver des chaussures à talons grandes tailles. L’enseigne a donc revu son guide des tailles: le XS est pensé pour les personnes qui font 1m40 , le L étant destiné à celles qui font au maximum 1m72.

Des marques se sont même lancées exclusicemement sur ce créneau. C’est le cas de Petite and so what. D’autres enseigne ont sorti des collections pour ce public, comme Asos, Reformation ou River Island.

S’inspirer des stars

Les célébrités usent d’astuces pour paraître plus grandes qu’elles ne le sont. On pense naturellement aux chaussures à talons, mais il en existe d’autres pour faire illusion.

La plus répandue est de porter des vêtements courts, comme Kylie Minogue (1m52) , Reese Witherspoon (1m55, image de couverture) ou Kourtney Kardashian (1m53).

Cette astuce fonctionne aussi pour les pantalons. Raccourcis de quelques centimètres, ils allongent la jambes, comme pour Sarah Jessica Parker (1m60).

Pour allonger la silhouette, il est possible de porter des vêtements près du corps, comme Hilary Duff (1m57), Geri Halliwell (1m55) ou Kim Kardashian (1m59).

Les tailles hautes créent également l’illusion de jambes plus longues. On s’inspire des looks d’Emma Roberts, d’Eva Longoria (1m57 toutes les deux) et de Vanessa Hudgens (1m55).

Les soeurs Olsen et Nicole Richie (1m55 toutes les trois) sont des adeptes des robes longues et amples. Il faut à tout prix les ceinturer afin de cintrer la taille et ne pas sembler perdue dans le tissu.