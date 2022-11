Noël: Comment soulager sa peine quand un proche s’en est allé

Il n'y a pas de mauvais moment pour exprimer sa compassion et son soutien aux personnes en deuil. Même si on n'a pas osé le faire durant funérailles. Dans ce cas, on peut profiter de la période de l’avent pour se rattraper. Il est souvent difficile de trouver les mots justes. On peut, par exemple, expliquer l'importance que la personne décédée avait pour soi et ce qu’on appréciait chez elle. Cela signale à quelqu’un qu’il n’est pas seul dans son chagrin. Par exemple, une anecdote sur le défunt ou la défunte peut s’avérer un véritable trésor dans un message de condoléances.