Comment sublimer une soupe de lentilles?

Épicer

De l’acide pour relever les goûts

Alterner les textures

Pour plus de gourmandise, on peut garder environ 10% des lentilles (sans légumes) une fois la cuisson terminée. On mixera le reste avant de rajouter ces quelques lentilles entières, afin d’apporter des textures un peu différentes à la soupe.

Mouiller au bouillon

Pour un potage qui a bien du goût, on ne manquera pas de déglacer les légumes et lentilles avec un trait de vin blanc ou de madère. Et si on veut bien du goût, il convient de mouiller au bouillon de légumes. Ainsi, il sera riche en saveurs et en umami.