Cannes 2023: Comment tourner des scènes de sexe? La leçon de l’expert Michael Douglas

Michael Douglas avec son épouse Catherine Zeta-Jones et sa fille Carys, à Cannes. AFP

La clé pour réussir une scène de sexe? Ne pas laisser votre partenaire penser que vous profitez de la situation, affirme Michael Douglas, raillant au passage la nécessité de recourir à des «coordinateurs d’intimité». Lors d’une rencontre avec le public dans le cadre du Festival de Cannes, la star de «Basic Instinct» a ironisé sur le fait qu’«aujourd’hui, on ne peut plus rien faire sans recourir à des coordinateurs d’intimité», qui ont fait leur apparition ces dernières années pour veiller à préserver les acteurs sur toutes les scènes intimes.

Mais l’acteur américain de 78 ans, qui a plaisanté sur le fait qu’il était devenu «un expert en matière de scènes de sexe», a affirmé que le «secret, ce sont les répétitions». «C’est comme quand vous répétez une scène de combat, vous devez mettre au point la chorégraphie. Vous commencez très lentement et puis vous vous mettez sur un rythme plus rapide», a-t-il décrit. «Lorsque vous jouez une scène d’amour, c’est important que l’actrice ne croie pas que vous profitez de la situation. Vous leur dites en amont: je vais mettre ma main ici, vous mettez votre main là et puis on s’embrasse», a encore ajouté la star de «Liaison fatale». «Si vous réussissez, ça va paraître spontané, alors que tout est très bien chorégraphié», a-t-il précisé.

L’acteur, qui a reçu mardi une Palme d’or d’honneur, s’est souvenu avec humour de la sortie en 1992 de «Basic Instinct», l’un de ses cinq films qui avaient été présentés à Cannes. Les scènes sexuelles explicites étaient «uniques, même pour la France», s’est-il amusé. «Voir ces scènes de sexe sur le plus grand écran que j’ai jamais vu… Et puis, on avait un dîner très calme après. Tout le monde était en train de digérer le film», s’est-il souvenu, provoquant des rires dans la salle.

«Beaucoup de nudité»

Il a expliqué que de nombreuses actrices avaient refusé le rôle, après que le réalisateur Paul Verhoeven les a prévenues qu’il y aurait «beaucoup de nudité». Michael Douglas a estimé que Sharon Stone, l’autre star du sulfureux film, a «été fantastique».

L’actrice avait révélé ces dernières années que le réalisateur n’avait pas respecté son consentement concernant une scène où son intimité est dévoilée.

Michael Douglas a également évoqué avec émotion son père, Kirk Douglas, rappelant que le légendaire acteur avait rencontré sa femme Anne à Cannes. «Avant les réseaux sociaux, on avait plus de secrets, des réunions secrètes, sans que personne ne le sache», a-t-il dit. «J’évoquais cela avec Leo DiCaprio: aujourd’hui, quelqu’un vous voit et, soudain, il y a 1000 personnes qui sont là. Vous n’avez plus la liberté que nous avions avant», a-t-il regretté.