Comment trouver le blush idéal selon son type de peau

L a technique du drapage (également appelée Side Eye Blush) fonctionne très bien sur les mannequins lors des défilés. Et dans la vraie vie, c'est faisable? Oui, à certaines conditions. Pour trouver la texture qui correspond à ton type de peau et éviter les catastrophes, Michèle Clausen, make-up artist pour Bobbi Brown, partage son savoir-faire en matière de fards à joues.

Comment trouver la bonne texture pour mon type de peau?

Pour les peaux sèches, je recommande une texture crème , car le blush poudreux a tendance à s'incruster dans les ridules de déshydratation, qui a malheureusement tendance à accentuer cette irrégularité de la peau. La texture crémeuse en revanche, se marie parfaitement à la peau et lui donne ainsi un aspect naturel. Pour les peaux normales à grasses, je préfère cependant utiliser un fard à joues à base de poudre car il est mieux absorbé par la peau.

Comment choisir la bonne couleur?

Lors des défilés de mode, j'ai appris que la nuance de la lèvre inférieure est aussi la couleur parfaite pour les joues. Lorsque tu achètes un blush, il est préférable de tirer légèrement la lippe vers le bas et de choisir la couleur qui se rapproche le plus du ton à l'intérieur. Ça semble bizarre, mais ça marche. Mon conseil personnel pour la poudre rouge: achètes-en une sans particules brillantes. Si je veux donner plus d'éclat à mon maquillage, j'applique un highlighter.