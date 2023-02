Economie circulaire: Comment un autodidacte réinvente le plastique

«Entrer» signifie pénétrer au cœur de la start-up FluidSolids. Face à nous, des tables de bureau, une machine à café, un radiateur à air chaud et, en arrière-plan, visibles à travers une fenêtre, des pièces où se trouvent une grande machine et des étagères de stockage. FluidSolids SA a été fondée en 2011 par Beat Karrer. Depuis, la télévision suisse et la presse écrite ont fait plusieurs fois des reportages sur cette start-up.