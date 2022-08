Arts martiaux mixtes : Comment un ex-hooligan tchèque est devenu champion du monde de l’UFC

Ancien adepte des bastons de rue entre hooligans, Jiri Prochazka est devenu le premier Tchèque champion du monde de l’UFC, la plus grande organisation de MMA.

Le nouveau champion de l’UFC, Jiri Prochazka, dit avoir participé à plus d’une centaine de bagarres de rue contre d’autres groupesde hooligans.

En juin, à Singapour, ce solide gaillard de bientôt 30 ans est allé au bout de ses forces et de la douleur, pour devenir le premier Tchèque champion du monde de l’UFC, la plus grande organisation de MMA.

«Chacun doit trouver sa voie, la meilleure pour lui, et c’est ce qui est le mieux pour moi», dit-il à propos de cette pratique salvatrice, depuis son refuge perdu au milieu des forêts, à une demi-heure de route de sa ville natale de Brno (sud). «Je médite, je m’entraîne et j’ai la vie à laquelle j’aspire», poursuit-il.

Il ne regrette rien

Dans les années 2000, jeune ado en quête de repères, il tombe dans le milieu hooligan gravitant autour du club de football du FC Zbrojovka Brno. Durant cette poignée d’années, il dit avoir participé à plus d’une centaine de bagarres de rue contre d’autres groupes. Une période «baston» qu’il dit ne pas regretter.

A 17 ans, Jiri Prochazka trouve un premier échappatoire au hooliganisme: il s’inscrit à des cours de kickboxing, et combat légalement, jusqu’à décrocher un titre national deux ans plus tard.

Le chignon des samouraïs

L’ex-hooligan s’imprègne des préceptes de ce maître es armes, et du «Bushido», le code des guerriers japonais. «Vous devez vous plonger en vous-même, et suivre les règles – être honnête, courageux et calme dans les moments ardus», résume Prochazka, dont le haut du crâne arbore à présent le «chonmage», chignon traditionnel des samouraïs.