Attentat de Nice : «Comment un Niçois peut-il dire ça?», s’insurge une avocate

Mercredi, un des accusés de l’attentat survenu à Nice, le 14 juillet 2016, a raconté comment il avait vécu cette soirée et l’avait poursuivie comme si de rien n’était.

Le Franco-Tunisien Ramzi A., accusé d’avoir fourni une arme à l’auteur de l’attentat jihadiste de Nice en juillet 2016, a assuré mercredi devant la cour d’assises n’avoir rien vu et pas cherché à se renseigner sur le massacre perpétré par un camion-bélier sur la promenade des Anglais.

Le soir de l’attentat du 14 juillet 2016, «j’étais sur la Promenade, mais je n’ai entendu aucun coup de feu (…), j’ai pensé à des pétards», a dit, au dernier jour de son interrogatoire, Ramzi A., 27 ans, l’un des trois accusés poursuivis pour association de malfaiteurs terroriste et le seul qui encourt une peine de réclusion à perpétuité, car en état de récidive légale.

«J’ai vu des gens en panique se cacher sous des voitures… Mais c’était l’anniversaire de mon frère, on a essayé de continuer la soirée (…). On essayait d’en profiter un max», a poursuivi l’accusé provoquant quelques réactions sur les bancs des parties civiles. «Comment un Niçois peut-il dire ça?» interroge une avocate, outrée.

Faire preuve d’empathie

L’accusé qui risque gros s’efforce depuis le début du procès de faire preuve d’empathie avec les victimes. Il a reconnu sans difficulté avoir fourni un pistolet à Mohamed L.-B. , le Tunisien auteur du massacre qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés. Il nie catégoriquement en revanche avoir eu connaissance des intentions meurtrières de l’assassin.

Face à l’effet potentiellement dévastateur des dernières déclarations de son client, son avocate tente de lui faire préciser sa soirée du 14 juillet. «Avec mes deux frères nous n’avions pas été ensemble depuis trois ans (à cause des séjours en prison des uns et des autres, ndlr)… On était heureux», explique Ramzi A. en reconnaissant que ce discours «peut blesser» les familles des victimes.