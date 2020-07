Sneakers Lidl

Comment un poisson d’avril est devenu un nouveau produit à la mode

Lidl commercialisera sa basket, qui s’arrache en Allemagne et en France, dès le 16 juillet en Suisse. Et pourtant, tout est parti d’une blague.

Le premier avril de l’année dernière, Lidl a publié en Allemagne une photo de baskets bleus, jaunes et rouges sur Facebook. Cette chaussure conçue pour être un poisson d’avril a tellement plu aux utilisateurs du réseau social que Lidl a produit en automne 2019 un tirage limité de 400 vraies baskets et les a offertes à ses fans par tirage au sort. Devant l’enthousiasme suscité par cette chaussure et les nombreuses demandes des clients, Lidl a finalement produit les baskets et les a intégrées à la vente. Les nouvelles baskets seront disponibles en Suisse également à partir du jeudi 16 juillet, en quantité limitée dans 144 magasins, au prix de 14,99 CHF.