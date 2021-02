Jean* ne décolère pas. Pour lui, l’origine d’un incendie qui s’est produit vendredi, peu après midi, à la route de Chavannes à Lausanne, ne fait pas l’ombre d’un doute. «Des containers à poubelles ont pris feu et les flammes ont atteint le restaurant et l'immeuble, situés juste au-dessus. Pour moi, c’est criminel. Je ne vois pas comment un tel incendie pourrait ne pas être intentionnel, surtout en sachant que les violences sont fréquentes dans le quartier», estime cet habitant de la Bourdonnette.

La situation du restaurant lui tient particulièrement à cœur. «Quelle belle surprise pour le propriétaire! ironise-t-il. Comme si le fait de ne pas pouvoir ouvrir à cause du Covid ne suffisait pas, on lui rajoute encore une couche. Je suis vraiment triste pour lui.» La police confirme l’incendie de quatre containers, ainsi que des dommages à la façade du bâtiment et du restaurant. En revanche, si une enquête a bien été ouverte pour déterminer les causes du sinistre, en l’état «rien ne permet d’affirmer que le départ du feu est intentionnel», corrige un porte-parole.