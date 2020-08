Lionel Messi a annoncé mardi sa volonté de quitter le FC Barcelone . Le problème, c’est que le prodige argentin semble encore sous contrat avec le club catalan et que sa clause libératoire se monte à 700 millions d’euros. Celle-ci correspond au montant que le joueur, ou l’équipe qui souhaite l’engager, doit verser au Barça pour valider un éventuel transfert. Même si Messi est l’un des meilleurs joueurs du monde, les spécialistes estiment sa valeur marchande autour des 112 millions d’euros.

Des montants astronomiques

Interdite dans plusieurs pays dont la France, la clause libératoire a été introduite dans le football pour éviter que les clubs ne perdent leurs meilleurs éléments, toujours sous contrat. Cette clause prohibitive doit décourager la star de partir et les adversaires de l’engager. En la fixant à 700 millions, le FC Barcelone a verrouillé l’avenir de Messi, qui devra se battre en justice s’il veut s’en aller sans devoir verser un chèque salé à son employeur.

Et si le club a placé la barre si haut, c’est parce qu’il a perdu le Brésilien Neymar en 2017 après avoir sous-estimé le montant de sa clause libératoire: le Paris Saint-Germain n’a eu aucun mal à débourser 222 millions. Depuis ce jour, les grands clubs n’hésitent plus à fixer des montants fous. Karim Benzema, goleador français du Real Madrid, possède la clause la plus élevée: 1 milliard d’euros!