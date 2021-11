«Au-delà du commerce équitable» – Comment une entreprise suisse bouleverse le commerce mondial

Partage des revenus pour les agriculteurs, achats garantis et nourriture livrée lorsqu’elle est vraiment de saison: Gebana s’engage et prend des risques en faveur du commerce équitable. On peut ainsi acheter ses produits sans mauvaise conscience.

1 / 6 Adrian Wiedmer, directeur de la société commerciale Gebana depuis 20 ans, reste confiant, en dépit d’investissements risqués. Jan Graber Grâce à l’aide de Gebana, le Burkina Faso a développé sa propre industrie de la mangue avec des petites entreprises et des coopératives. Gebana Les noix de cajou, également originaires du Burkina Faso, sont concassées et décortiquées à la main au cours d’un processus laborieux. Gebana

Visage bronzé, yeux bleus perçants, regard franc et amical, Adrian Wiedmer dégage la confiance de celui qui a l’habitude de faire face à des situations difficiles. Et pour cause. C’est le directeur général de Gebana, une entreprise internationale dont le siège est à Zurich et qui, depuis plus de 20 ans, met le commerce mondial des produits agricoles sens dessus dessous, puisqu’elle impose une rémunération équitable.

Pour ce faire, l’entreprise se rend également là où il y a des guerres et des crises, où le risque d’échec est élevé. «Nous changeons les règles», telle est la devise de Gebana, qui possède des filiales aux Pays-Bas et dans des pays d’Afrique et d’Amérique du Sud.

Cette société fait du commerce et du courtage de denrées alimentaires en provenance du Burkina Faso, du Togo, de la Tunisie, du Brésil et de pays européens. L’objectif: une rémunération équitable des producteurs locaux avec une participation directe au chiffre d’affaires. «En plus des prix d’achat équitables, les producteurs reçoivent 10% du prix de vente final en retour», explique Adrian Wiedmer.

Risques élevés

L’histoire de Gebana est cependant faite de hauts et de bas: une succession de quasi-faillites, de renflouements, de gains et de pertes, de risques élevés mais, surtout, une volonté farouche de persévérer, y compris dans les moments difficiles. «Nous restons sur le terrain, dans des zones de risque et de guerre, même lorsque les choses deviennent compliquées», déclare Adrian Wiedmer. C’est ce qui rend Gebana unique.

Ce n’est qu’avec la stabilité économique que la stabilité sociale est possible, dit-il. Les filiales locales sont en contact direct avec les agriculteurs et, en plus du commerce, assurent la transformation des produits sur place, par exemple en investissant dans la construction d’usines.

«Une véritable industrie de la mangue et de la noix de cajou s’est développée au Burkina Faso», déclare Adrian Wiedmer. Gebana crée des entreprises, mais les laisse évoluer de manière indépendante une fois qu’elles sont autonomes et qu’elles le souhaitent. Adrian Wiedmer a nommé ce principe commercial «Au-delà du commerce équitable».

Les acheteurs constants sont primordiaux

De l’autre côté, il y a les consommateurs. En commandant – souvent à l’avance – des produits sur la boutique en ligne, ils garantissent leur écoulement. La plupart d’entre eux sont vendus en grandes quantités (par exemple, 13 kilos d’oranges de l’agricultrice grecque Olga Aggelena ou un kilo de tranches de mangue du Burkina Faso). En revanche, ces denrées ne sont livrées que lorsqu’elles sont mûres pour la récolte. Les producteurs peuvent ainsi compter sur les acheteurs en haute saison.

Grâce aux projets de crowdfunding, les clients peuvent aussi devenir des investisseurs à risque: l’argent est utilisé pour lancer de nouveaux projets dans des régions parfois problématiques – des projets qui pourraient donc bien échouer.

L’impact réel de Gebana sur le commerce peut être démontré par les demandes que cette entreprise reçoit, telles que celle du négociant de bananes Chiquita, afin de promouvoir sa propre durabilité. «Gebana veut surtout envoyer un signal fort», déclare Adrian Wiedmer, qui conclut: «Nous sommes toujours du côté des pauvres.»