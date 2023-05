Haute-Savoie (F): Comment une photo a sauvé la vie d’une randonneuse 

Une randonneuse qui avait frôlé la mort le 25 octobre dernier, au Salève, a raconté au «Dauphiné Libéré» les circonstances de son accident et surtout de son miraculeux sauvetage. La trentenaire s’était perdue en descendant le mont qui surplombe Genève. Elle avait chuté d’une barre rocheuse de 60 mètres. Bilan: sept vertèbres tassées, trois fracturées, un traumatisme crânien sévère et une hanche luxée. Il était 17h30. A cette période de l’année, la nuit tombe environ une heure plus tard. Elle a néanmoins eu la présence d’esprit et la force de prendre une photo du sous-bois dans lequel elle gisait et de l’envoyer aux amis dont elle s’était séparée en cours de balade – avant de perdre connaissance. Ce cliché l’a sauvée.