Coronavirus en France

«Une étude foireuse ne changera pas ce que nous avons vu»

La semaine dernière, une étude internationale à laquelle a participé l’Hôpital universitaire de Zurich remettait en cause l’efficacité de la chloroquine face au Covid-19. Le professeur Raoult persiste et signe.

Le Professeur Raoult contre-attaque. La semaine dernière, la revue scientifique «The Lancet» publiait une étude remettant en cause le traitement que l’infectiologue français propose à ses patients malades du Covid-19. Selon ces travaux, auxquels l’Hôpital universitaire de Zurich a pris part, il n’existe aucune preuve scientifique de l’efficacité de la chloroquine et de l’hydroxychloroquine. Pire: les patients soignés avec ce traitement meurent davantage.

«Fantaisie complètement délirante»

Le réputé médecin a l’art de se mettre à dos la plupart de ses confrères et d’embarrasser le Gouvernement français. Fin mars, il avait ouvert les portes de son institut à des centaines de personnes, leur permettant de se faire tester et de se procurer le fameux remède. Mi-avril, il jetait de nouveau un pavé dans la mare en annonçant que, selon lui, l’épidémie allait disparaître au printemps.

Face aux différentes études qui disqualifient le traitement qu’il préconise, le professeur Raoult persiste et signe: «Ici, il nous est passé 4000 malades dans les mains, ne croyez pas que je vais changer d’avis parce que des gens font du big data, fantaisie complètement délirante qui prend des données dont on ne connaît pas la qualité et qui mélange tout», estime-t-il.

«Qui se trompe, celui qui a vu les malades?»

L’infectiologue accuse par ailleurs les médias de «tordre» la vérité. «Rien ne pourra effacer ce que j’ai vu de mes yeux», ajoute le scientifique, qui s’appuie sur des chiffres concrets: «Il suffit de venir voir les dossiers chez nous. Regardez les données, il y a 36 personnes qui sont mortes. On a regardé les causes de mortalité, il n’y en a aucun qui est mort de péricardite ventriculaire, c’est loin de 10% c’est faux. Qui se trompe, celui qui a vu les malades?»

Interrogé par BFM TV, Jean-François Bergmann, ancien vice-président de la commission d’autorisation de mise sur le marché à l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) a répondu à Didier Raoult, estimant que l’étude publiée dans «The Lancet» était parfaitement valable. «À Marseille ils ont fait du dépistage de gens pour savoir s’ils avaient le Covid-19. Ceux qui l’avaient ont été traités, mais c’était des personnes jeunes en bonne santé, le taux de mortalité était plus faible car elles n’étaient pas malades. Chez «The Lancet», ce sont des malades hospitalisés, normal qu’il y ait plus de morts et la chloroquine ne change rien», rétorque-t-il.