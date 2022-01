nouveaux mots – Comment voyagerons-nous en 2022?

La «friendcation»

Dans un sondage d’Amadeus , leader de la réservation aérienne, les professionnels du secteur voient la «friendcation» comme la grande tendance de 2022. Il s’agit de passer ses vacances avec des amis, après s’être recentré sur sa famille. « Après une longue période d’enfermement et de restrictions, passer du temps avec ses amis n’a jamais été aussi important » , indique les experts interrogés. Au Royaume-Uni, l ’entreprise de location, Big Cottages , a enregistr é une augmentation de 600% d es réservations pour les groupes de plus de 20 personnes.

Le «trip starking»

Air Canada prédit l’arrivée du «trip stacking», qui consiste à réserver un voyage avec des modalités d’annulation flexibles et à prévoir un ou plusieurs voyages de rechange au cas où le premier serait annulé à cause de la pandémie .

Le «revenge travel»

Après deux ans de voyages annulés ou repoussés, une majorité des gens souhaitent partir dès que la situation le permettra. Ces voyages de revanche ont pour but de rattraper tout ce qu i a été manqué . Un sondage mené par le blog « The Vacationer » a révélé que plus d’un quart des participants prévoient de voyager davantage que ce qu’ils avaient coutume de faire dès que le Covid- 19 sera derrière nous .

Fini, le «workation»

Le site de réservation en ligne, Booking, a interrogé près de 24’000 voyageurs français sur la manière dont ils pensaient passer leurs vacances en 2022. La première réponse est de privilégier le bien-être et la détente. Lassés par le télétravail, les voy a geurs ne désirent plus a llier travail et loisirs afin de partir plus longtemps . Ils sont 59 % à préf é re r partir en vacances durant un temps moins long mais en se dé c onnectant c omplètement , d’après le site.