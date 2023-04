Football: Comment Zeki Amdouni est devenu inarrêtable en 2023

Régularité et stabilité

Lui ne dit pas qu’il a changé quoi que ce soit. Mais il y a un fait qui ne trompe pas et qui contribue à nourrir la sérénité d’un buteur: Zeki Amdouni est frappé par la régularité. C’est simple: l’ancien Lausannois joue tout le temps depuis le début d’année. C’était déjà le cas lorsque Alex Frei était encore l’entraîneur, et ça l’est encore plus aujourd’hui avec Heiko Vogel. Et puis, quand Amdouni ne commence pas parce qu’il faut le faire souffler, il rentre et marque. Comme dimanche dernier contre Young Boys (1-1).