Îlots de chaleur: Comment Zurich lutte contre la surchauffe

Le nombre de jours de canicule et de nuits tropicales augmente partout, mais surtout en milieu urbain. Lors d’une exposition, la ville de Zurich montre ce qu’elle compte faire pour limiter ce phénomène en nette augmentation.

1 / 5 De prime abord, le terme «îlot de chaleur» n’évoque pas forcément quelque chose de négatif. Il s’agit pourtant d’un endroit qui, en raison de sa nature, surchauffe tout particulièrement en été. Marion Nitsch/Lunax Comme les températures augmentent partout en raison du réchauffement climatique, les villes deviennent de vrais îlots de chaleur où le mercure est encore plus élevé que la moyenne. Marion Nitsch/Lunax La ville de Zurich, par exemple, enregistre davantage de jours de chaleur et de nuits tropicales que les endroits situés à la campagne. Cela résulte notamment de l’abondance d’asphalte et de béton. Marion Nitsch/Lunax

Les températures moyennes augmentent. Les villes sont tout particulièrement touchées par ce phénomène. Les habitants de Zurich, par exemple, ressentent chaque été cette hausse du mercure. D’autant plus que l’asphalte continue souvent de dégager de la chaleur des heures après le coucher du soleil. Dans certains appartements, le ventilateur devient obligatoire, alors que, dans le lac, les algues qui poussent sous l’effet de la chaleur apparaissent de plus en plus précocement.

Simple vue de l’esprit? Pas du tout. Les villes – Zurich n’est de loin pas la seule – deviennent des îlots de chaleur en été. Le béton, les façades en verre et le peu d’ombre à disposition y contribuent. Si cette chaleur est parfois désagréable, elle peut aussi se montrer dangereuse pour une partie de la population. Et elle est en plus onéreuse, car rafraîchir représente un coût pour la collectivité.

Le Hardbrücke et la Herdernstrasse, près du stade du Letzigrund, à peine ombragés, sont des exemples d’endroits à Zurich qui deviennent particulièrement chauds en été.

Dans le cadre de l’exposition «Cool Down Zürich» (à voir jusqu’à fin mai), le service des espaces verts de la ville revient sur ce qui aide à lutter contre la chaleur urbaine et sur les mesures mises en place par la ville de Zurich. Selon une porte-parole de Grün Stadt Zürich, environ 11 000 personnes ont déjà visité cette exposition. Retour sur quelques points intéressants qu’elle soulève…

1. Les plantes

Les végétaux sont des climatiseurs naturels. Rien ne rafraîchit et ne fait de l’ombre aussi bien que les arbres. Et les espaces verts ne se réchauffent jamais de manière aussi extrême que l’asphalte ou le béton. Les terrasses végétalisées présentes sur les toits peuvent également apporter une importante contribution, à l’instar du jardin sur le toit du Toniareal. De plus, les espaces verts favorisent la biodiversité et améliorent la qualité de vie des habitants des villes.

2. L’eau

Là où il n’est pas possible de planter des arbres, l’eau doit compenser en apportant la fraîcheur nécessaire. Outre la Limmat et le lac, Zurich dispose de 1200 fontaines. L’eau qui s’évapore rend le climat urbain plus agréable durant les périodes de grandes chaleurs. Les espaces verts stockent également ce liquide.

3. L’ombre

Si l’on se promène en ville ces jours-ci, on constate que d’innombrables jeunes arbres viennent d’être plantés. L’objectif est qu’ils apportent de l’ombre, afin d’éviter que le revêtement des rues ne chauffe trop. La ville veut fournir de l’ombre supplémentaire là où les piétons évoluent en nombre. Il est prévu que la surface de la canopée zurichoise passe de 17 à 25 %.

4. Les surfaces

Chaque enfant sait que les surfaces claires, qui réfléchissent une partie du rayonnement solaire, ne chauffent pas autant que celles qui sont sombres. Or, les habitants des villes sont surtout confrontés à de l’asphalte et du béton sombres. Une partie interactive de l’exposition montre que, lors d’un fort rayonnement solaire, les surfaces sombres chauffent au-delà de 50 degrés. La ville de Zurich veut éviter cela et mise désormais sur des surfaces claires, comme sur la Sechseläutenplatz.

5. Les courants d’air froid

En hiver, on aimerait qu’il y ait moins de vent, mais en été, celui-ci se fait raîchissant. Pour bénéficier de ce refroidissement naturel, les nouvelles constructions urbaines doivent être orientées de telle sorte qu’elles n’empêchent pas les courants d’air froid existants.

6. La sensibilisation

Sur cet outil de climat urbain, on peut voir à quel point la surchauffe est importante en ville de Zurich, que ce soit au sein d’un quartier, d’une rue ou même d’une cour intérieure. La probabilité qu’un logement situé en milieu urbain soit confronté à davantage de nuits tropicales que la moyenne suisse est relativement élevée. C’est pourquoi l’exposition donne aussi des conseils pour mieux gérer les journées et les nuits où il y a de fortes chaleurs. Quelques exemples? Ouvrir les fenêtres durant la nuit pour aérer les pièces, les fermer avant qu’il ne fasse trop chaud ou, pendant la journée, profiter de la fraîcheur de la cage d’escalier en ouvrant la porte qui y donne accès.

Au fait, quelles sont les mesures de réduction de la chaleur prises par les autres villes suisses? Nous nous sommes renseignés. Les réponses seront bientôt disponibles sur #NOUSSOMMESLEFUTUR.

