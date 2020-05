Coronavirus

Commentaires en ligne: le ton s’est durci au fil de la crise

Si au départ ils appelaient à la solidarité, les commentaires se sont ensuite traduits par des insultes depuis la première phase d’assouplissement.

L’institut de recherche Sotomo a évalué plus de 900’000 commentaires en ligne. La grande incertitude causée par les chiffres quotidiens et les décès, ainsi que par les mesures d’urgence prises par le Conseil fédéral ont fait l’objet d’un débat intense.

La santé, puis l’économie

Les préoccupations ayant trait à la santé ont clairement dominé le débat sur internet lors de la première phrase. Lorsqu’il est devenu évident que le système de santé était capable de résister et que la majorité de la population se conformerait aux mesures, l’accent n’est plus mis sur les craintes concernant les groupes à risque et la surcharge du système de santé, mais sur les craintes de chômage, de pauvreté, de faillites et de récession. Dans la dernière phrase, les préoccupations concernant l’économie ont clairement pris le dessus.