Vaud – Crise du Covid-19

Commerçants encouragés à régler leurs litiges en justice

Les députés ont adopté mardi deux textes visant à rendre gratuite la procédure auprès du Tribunal des baux, en ce qui concerne les loyers commerciaux durant la période de semi-confinement liée à la pandémie de coronavirus.

Le Grand Conseil vaudois veut faciliter l'accès au Tribunal des baux des petits commerçants et indépendants qui n'ont pas trouvé d'arrangement avec leur bailleur pour le paiement du loyer pendant la crise . Il a voté et renvoyé mardi deux motions en ce sens au Conseil d'Etat.

Annoncé en avril, un accord vaudois, avalisé par les représentants des bailleurs et des locataires, semble pour l'heure assez peu utilisé. Pour rappel, cet arrangement prévoit que le bailleur renonce, en mai et juin, à 50% du loyer et que l'Etat paie 25% et le locataire 25%.