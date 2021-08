Nouvelles cartes de débit : Commerçants moins taxés lors de paiements par carte

Monsieur Prix a signé un accord pour que les achats aux montants élevés réglés avec des cartes de débit ne coûtent pas trop cher aux commerçants. Il pourrait leur faire réaliser 5 à 6 millions de francs d’économies.

Depuis quelques mois, les banques envoient de nouvelles cartes à leurs clients. Elles sont régies par un nouveau modèle tarifaire pour le commerçant qui les accepte. Pour une MasterCard Debit, c’est 10 ct. par transaction + 0,49% du montant de celle-ci. Pour la Visa Debit et la VPAY, c’est 10 ct. + 0.96%.

Or, un problème a été pointé du doigt pour des transactions portant sur de gros montant. La commission devenait très importante. Monsieur Prix a négocié un accord à l’amiable, en mai, pour un nouveau règlement qui permet d’adoucir les taxes prélevées, rappelle-t-il dans sa newsletter parue jeudi. Pour les achats onéreux, les frais sont plafonnés à 2 fr. pour les cartes MasterCard Debit et à 3 fr. 50 pour les cartes Visa Débit et VPAY.