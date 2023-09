Zoug: Kolmar Group réclame 1,8 millions de francs à deux ONG

Kolmar Group AG, une multinationale basée à Zoug et spécialisée dans le négoce de pétrole, a déposé lundi une plainte à l’encontre des ONG suisses Public Eye et TRIAL International. Deux collaboratrices de ces organisations et un journaliste indépendant sont également poursuivis. Le motif de la présumée atteinte à la personnalité remonte à mars 2020. Les ONG avaient alors accusé Kolmar, dans un rapport publié après plus d’un an d’enquête, d’avoir utilisé un réseau commercial illégal pour acheter du pétrole libyen.