Les États-Unis poursuivent Amazon pour «monopole illégal»

L’Autorité américaine de la concurrence, la FTC, et 17 États ont porté plainte, mardi, contre Amazon, qu’ils accusent de «stratégies anticoncurrentielles et déloyales pour maintenir illégalement son monopole» sur le commerce en ligne. La FTC, aussi chargée de la protection des consommateurs, a déjà plusieurs enquêtes et plaintes en cours contre la plateforme sur différents sujets, de la confidentialité des données à ses pratiques commerciales.

Pris en otage avec un abonnement

Amazon estime «stimuler la concurrence»

Il assure que les pratiques mises en cause par l’autorité ont au contraire «contribué à stimuler la concurrence et l’innovation dans l’ensemble du secteur de la vente au détail, permettant d’offrir un plus grand choix, des prix plus bas et des délais de livraison plus courts aux clients d’Amazon, ainsi que des occasions plus importantes pour les nombreuses entreprises qui vendent dans le magasin d’Amazon».