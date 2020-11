Tessin : Commerce illégal de tests rapides intercepté

Plusieurs personnes vendant des tests rapides pour le Covid-19 ont été arrêtées par la police tessinoise. Cette dernière a aussi annoncé l’arrestation d’un important trafiquant de drogue

La police rappelle que la vente de frottis naso-pharyngés ainsi que de tests sanguins et de toute autre forme de tests est interdite. (image d’illustration)

La police tessinoise a arrêté ces derniers jours plusieurs personnes qui vendaient illégalement des tests rapides pour le Covid-19. Des entreprises, des pharmacies, des salons de beauté et des stations-service sont dans le viseur des autorités.

Ces sites proposaient, vendaient et effectuaient des tests rapides, a indiqué lundi la police et le bureau des pharmaciens cantonaux. Les contrôles de la police ont permis d’intercepter ce trafic illégal. Une procédure a été ouverte contre une entreprise et deux pharmacies dans la région de Lugano.